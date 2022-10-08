На полках российских аптек в ближайшие 10 лет может появиться лекарство от старения

На полках российских аптек в ближайшие 10 лет может появиться лекарство от старения
Фото: Pexels

В России в ближайшие 10 лет проект «Ионы Скулачева» при МГУ им. Ломоносова планируют начать выпуск лекарств от старения.

По данным ТАСС, российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни. Заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский отметил, что препарат будет доступен в ближайшее десятилетние.

Разработкой препарата занимается проект «Ионы Скулачева» при МГУ им. Ломоносова под руководством академика Владимира Скулачева. В ходе доклинических испытаний было показано, что препарат безопасно продлевает жизнь животным.

Фактически, в состав лекарства входит мощный антиоксидант, который способен проникать внутрь митохондрии клетки и бороться со свободными формами кислорода непосредственно в месте их производства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что девятикласснице из Петербурга пришлось самой себе вызывать скорую помощь после глотка сердечных лекарств.

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