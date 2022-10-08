Французские ученые объявили о работе над вакциной от ожирения

Французские исследователи из института Кочина объявили о старте работы над созданием вакцины от метаболического синдрома, вызывающего ожирение.

По информации VM.RU, ученые Национального института здравоохранения и медицинских исследований в парижском институте Кочина начали разрабатывать вакцину для лечения ожирения.

Механизм действия новой вакцины основан на изменении микробиоты желудочно-кишечного тракта, при котором предлагается вызывать у человека антитела к белку флагеллину, позволяющему проникать в клетки «вредным бактериям» и вызывать метаболический синдром.

В ходе эксперимента ученые ввели флагеллин в брюшную полость лабораторных мышей, что простимулировало выработку антител против этого белка. В результате у привитых мышей, которых кормили жирной пищей, не развилось ожирение, а непривитые серьезно прибавили в весе.

Несмотря на оптимизм ученых, для такого подхода все же находятся свои критики. По словам терапевта Ивана Агафонова, хоть новый препарат и способен оказывать влияние на микробиоту ЖКТ, похудеть он не поможет.

«На процесс похудения влияют две вещи — это дефицит или профицит калорий в течение дня. Все! То есть если не расходуете энергию, то она запасается у вас на боках. Да, воспалительные процессы кишечника могут повлиять на возникновение инсулинорезистентности, метаболического синдрома и прочих неприятных вещей. Но ни одна из них сама по себе не является причиной лишних килограммов», — поделился своим экспертным мнением Агафонов.

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