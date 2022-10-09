Юрист предупредила россиян о штрафе за хранение детской коляски в подъезде

Юрист Кудерко рассказала, какой штраф получат россияне за хранение детской коляски в собственном подъезде. Нарушителей могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.

По информации «Прайм», юрист Елена Кудерко рассказала, что лестничные клетки и лестничные марши в подъездах многоквартирных домов являются путями эвакуации жильцов домов в экстренных ситуациях — их нельзя загромождать посторонними предметами и вещами.

«Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьезным административным нарушением», — подчеркнула эксперт.

Для хранения колясок, велосипедов и санок предусмотрены специальные «колясочные». К сожалению, ими оборудованы лишь некоторые типовые многоквартирные дома. При этом контроль за исполнением требований осуществляет управляющая компания многоквартирного дома.

Кудерко отметила, что при выявлении нарушений УК сначала выносит предписание или размещает объявление с просьбой устранить нарушение. Если оно не устранено, то МЧС проводит плановую проверку, а собственники колясок привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в 2-3 тысячи рублей.

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