В кронштадтском «Острове фортов» открылся памятник мореплавателю Федору Литке

В кронштадтском &#171;Острове фортов&#187; открылся памятник мореплавателю Федору Литке
Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Кронштадте открылась скульптурная композиция, посвященная инициатору создания Русского географического общества Федору Литке.

По данным официального telegram-канала «Остров Фортов», в субботу в музейно-историческом парке в Кронштадте открыли скульптурную композицию, посвященную русскому мореплавателю, исследователю Арктики, адмиралу, инициатору создания Русского географического общества Федору Литке.

В честь открытия монумента в парке провели торжественную церемонию, в которой приняли участие помощник президента Владимир Мединский, губернатор Петербурга, вице-президент Русского географического общества, председатель петербургского отделения РГО Кирилл Чистяков и другие.

Стоит отметить, что Федор Литке был выдающимся ученым — он на протяжении двух десятилетий возглавлял Императорскую академию наук и принял участие в нескольких кругосветных плаваниях. Именем Литке названы острова, пролив рядом с Камчаткой, горы, улицы в Кронштадте и Донецке и даже кратер на Луне.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец выплатил 1,6 млн рублей за осквернение ангела в «Красненьком».

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