Пытавшийся задержать вандала у ЖК по улице Беринга пожилой охранник скончался в карете скорой помощи

В Василеостровском районе Петербурга охраннику пришлось буквально не щадя жизни защищать стену ЖК от пакостей вандала. Мужчина умер в скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb, 8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что по адресу у дома по улице Беринга образовалась групповая драка, в которой сотрудники охраны ЖК задерживают мужчину, пострадал пожилой охранник.

Прибывший на место наряд полиции установил, что 69-летний охранник потерял сознание при задержании вандала, рисующего на стене дома граффити в виде церковного креста. Петербуржец скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

С места преступления изъяли пять зажигалок, шапку, а также записи с камер видеонаблюдения. Граффитиста привлекли к административной ответственности и поместили в специальное помещение для задержанных.

Труп охранника направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов.