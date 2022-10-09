По ночному Кронштадту «проплыла» корма атомной подлодки «Ленинский комсомол»

«Два года назад, когда все начиналось, многие считали идею сделать легендарный атомоход музейным экспонатом в Кронштадте фантастикой, но благодаря команде неравнодушных и высококлассных специалистов и смелому инженерно-логистическому проекту, мы подарили новую жизнь уникальному кораблю, с которого начался наш атомный подводный флот», — подписала кадры с транспортировкой лодки Шойгу.