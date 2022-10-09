По ночному Кронштадту «проплыла» корма атомной подлодки «Ленинский комсомол»

По ночному Кронштадту &#171;проплыла&#187; корма атомной подлодки &#171;Ленинский комсомол&#187;
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Корму атомной подлодки «Ленинский комсомол» провезли по ночным улицам Кронштадта

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу утром 9 октября опубликовала в своем telegram-канале новость о ночной транспортировке кормовой части легендарной атомной подводной лодки «Ленинский комсомол».
Часть судна провезли прямо по улицам Кронштадта и доставили в Музей военно-морской славы. Процесс ночной транспортировки попал на видео. До недавнего времени боевой корабль находился на причале портового терминала «Моби Дик».

«Два года назад, когда все начиналось, многие считали идею сделать легендарный атомоход музейным экспонатом в Кронштадте фантастикой, но благодаря команде неравнодушных и высококлассных специалистов и смелому инженерно-логистическому проекту, мы подарили новую жизнь уникальному кораблю, с которого начался наш атомный подводный флот», — подписала кадры с транспортировкой лодки Шойгу.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что в кронштадтском «Острове фортов» открылся памятник мореплавателю Федору Литке.
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