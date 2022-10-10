Петербург вошел в топ-10 регионов РФ по материальному благополучию населения

Петербург вошел в топ десять мест в списке регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2021 года, заняв восьмое место.

Уровень благосостояния в Петербурге оценили в 76,37 балла. Ленинградская область заняла 16 место с 48, 71 баллом благополучия.

Лидерами в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область и Москва. В конце списка оказались Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцы увидели запуск ракеты «Союз».