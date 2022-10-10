Петербуржцы увидели запуск ракеты «Союз»

Петербуржцы увидели запуск ракеты «Союз»
Фото: Pxhere

Петербуржцы утром 10 октября смогли наблюдать след от запуска ракеты «Союз-2.1б» в Архангельской области.

Жители Петербурга поделились кадрами в группе во ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пользователи отмечали, что запуск было видно и в Великом Новгороде. Некоторые подписчики признавались, что не сразу поняли, что это, и испугались.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала со спутником «Глонасс-К» в 05:52 по московскому времени, сообщили в Минобороны. «Хвост» от ракеты был виден в небе над Северной столицей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что астрофизик назвал возможной связь религии древних шумер с инопланетным вторжением на Землю.

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