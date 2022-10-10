Россияне стали активно регистрироваться на сервисах знакомств за границей

Россияне стали активно регистрироваться на сервисах знакомств за границей
Фото: Unspalsh

Мужчины, которые уехали из России начали активно регистрироваться на сайтах знакомств, но уже из других стран.

После объявления частичной мобилизации один из сервисов знакомств «Мамба» зафиксировал рост регистраций и платежей в Армении (число регистраций выросло на 135%), Грузии (на 120%) и Турции (на 110%), пишет РБК.

Меньший рост регистраций наблюдается в Казахстане — 32%, и в Белоруссии — 19%.

Количество общих регистраций в России сократилось в первые три дня после начала мобилизации. Через неделю показатель вырос на 17%, регистрация мужчин увеличилась на 44%, женщин — на 14%. Сервис связывает это с тем, что в неспокойные времена «люди чувствуют одиночество и тревогу острее».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что мобилизация изменила отношение жителей Петербурга к формату работы. Так почти половина горожан начала рассматривать вакансии с условием удаленной работы.

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