Россияне стали активно регистрироваться на сервисах знакомств за границей

Мужчины, которые уехали из России начали активно регистрироваться на сайтах знакомств, но уже из других стран.

После объявления частичной мобилизации один из сервисов знакомств «Мамба» зафиксировал рост регистраций и платежей в Армении (число регистраций выросло на 135%), Грузии (на 120%) и Турции (на 110%), пишет РБК.

Меньший рост регистраций наблюдается в Казахстане — 32%, и в Белоруссии — 19%.

Количество общих регистраций в России сократилось в первые три дня после начала мобилизации. Через неделю показатель вырос на 17%, регистрация мужчин увеличилась на 44%, женщин — на 14%. Сервис связывает это с тем, что в неспокойные времена «люди чувствуют одиночество и тревогу острее».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что мобилизация изменила отношение жителей Петербурга к формату работы. Так почти половина горожан начала рассматривать вакансии с условием удаленной работы.