В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на поездки в Крым

В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на поездки в Крым
Фото: unsplash

Путешественники могут беспрепятственно отправиться в Крым и Севастополь – для этого нет транспортных ограничений.

Автотуристы могут беспрепятственно въезжать и выезжать из республики — для легковых автомобилей уже возобновлено движение по Крымскому мосту. Также возобновили железнодорожное сообщение – в прежнем объеме. Билеты продаются без ограничений, отметила Зарина Догузова в Telegram-канале.

Однако, автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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