Подорвавшийся на Крымском мосту грузовик задержит поезда из Петербурга

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, заявили в НАК. Это значит, что некоторое время движение пассажирских поездов из Москвы и Северной Столицы будет затруднено.

По данным ТАСС, два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Об этом заявили в компании по пассажирским перевозкам в Крым «Гранд сервис экспресс».

В справочной Южной пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе также отметили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту.

По предварительной информации Следственного комитета России, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовой автомобиль, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что турпоток в Крым по итогам сезона снизился почти в два раза.