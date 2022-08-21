АТОР: турпоток в Крым по итогам сезона снизился почти в два раза

Турпоток в Крым снизился почти на 50%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Турпоток в Крым снизился почти на 50%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ассоциации туроператоров России сообщили о резком падении туристического потока в Крым по итогам летнего сезона.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал РИА Новости, что турпоток на полуостров по итогам текущего сезона снизился почти на 50%. Снижение также показал турпоток на курорты Краснодарского края — минус 10%. Вместе с тем выросла популярность Дагестана как туристического направления, а в Абхазии количество путешественников выросло на 10%.

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе», — отметил Ромашкин.

Глава ассоциации добавил, что цены в Крыму остались на уровне прошлого сезона. При этом отдых в Сочи подорожал на 15%, а в Анапе — на 7%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе российские туристы положили глаз на недорогие отели.