Сеть магазинов «Иль де ботэ» возобновит работу в России

В России возобновят свою работу магазины «Иль де ботэ». Они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

Флагманский магазин бренда Sephora в ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску, а ребрендинг других точек сети закончится до января 2023 года, передают Известия.

В марте сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora приостановила работу своих магазинов на территории РФ. В июле стало известно, что французская компания передаст все 88 российских бутиков региональному директору, после чего они станут называться Иль де ботэ.

Открытие магазина запланировано на 10 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что профессор Чеглов предупредил о слежке в торговых центрах.