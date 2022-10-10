Профессор Чеглов предупредил о слежке в торговых центрах

Профессор Чеглов предупредил о слежке в торговых центрах
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

О способах «слежки» за посетителями торговых центров рассказал профессор Вячеслав Чеглов.

По его мнению, помимо известных камер наблюдения, трафик покупателей и их перемещения в ТЦ отслеживаются при помощи специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки, передает Прайм.

Кроме того, Чеглов отметил, что оценить количество посетителей и их маршруты можно с помощью данных о подключении к Wi-Fi, однако этот способ не является достаточно информативным, так как не все посетители в торговых центрах пользуются местным интернетом.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что китайские компании своровали 1 млн аккаунтов при помощи фейковой Android-версии WhatsApp.

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