Китайские компании своровали 1 млн аккаунтов при помощи фейковой Android-версии WhatsApp

Китайские компании получили иск в суд за создание поддельной копии приложения WhatsApp, из-за которой потеряли свои аккаунты более миллиона пользователей.

По информации Anti-Malware.ru, компания-владелица мессенджера WhatsApp пытается засудить ряд китайских компаний за разработку «неофициальной» Android-версии приложения. Согласно исковому заявлению, организации HeyMods, Highlight Mobi и HeyWhatsApp украли таким образом более миллиона аккаунтов, выложив вредоносный софт на свои сайты и в магазины приложение.

После установки приложения автоматически собирали конфиденциальные данных, включая аутентификационные сведения. Все это использовалось для получения контроля над аккаунтами пользователей и последующей рассылки спама от их имени.

После того как жертвы устанавливали вредоносные приложения, им предлагали ввести учётные данные от их аккаунтов. Именно так логины и пароли уходили разработчикам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что у россиян с устаревшими Iphone в октябре перестанет работать WhatsApp.