У россиян с устаревшими Iphone в октябре перестанет работать WhatsApp

У россиян с устаревшими Iphone в октябре перестанет работать WhatsApp
Фото: unsplash
Эксперт рассказал, кому из россиян в ближайшее время отключат WhatsApp. Оказывается, беспокоиться стоит тем, у кого на руках модели Iphone с iOS ниже 12 версии.

По информации агентства Прайм, до конца октября мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устаревших устройств. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко пояснил, что приложение не будет работать на моделях Iphone, поддерживающих iOS 10 и 11, для них придется обновить ОС минимум до iOS 12.

В свою очередь, владельцам смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C вовсе придется отказаться от мессенджера, поскольку актуальных обновлений для этих моделей нет. Возможно, что со временем приложение WhatsApp станет недоступно и на смартфонах других производителей ввиду устаревания их операционных систем.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Google презентовала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

iPhone WatsApp приложения


 

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