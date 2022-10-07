Google презентовала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google презентовала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro
Фото: скриншот "Google Pixel 7 Pro обзор характеристик"

Не так давно компания Google презентовала новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, однако это не стало сенсацией. Владелец и ведущий аналитик Эльдар Муртазин оценил качество новинок.

Муртазин отметил, что в основном телефонами Pixel пользуются, как правило, фанаты Google, которые хотят получить чистый Android. Однако с точки зрения качества у этих телефонов постоянно возникают те или иные проблемы, как аппаратные, так и программные, поэтому качество не выдерживает критики.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro — это фактически небольшое обновление прошлогодней линейки. Они отличаются возможностями камеры, немного — экранов, новыми функциями Android. В остальном в этих моделях, по его словам, все то же самое, что и в предыдущих, передает телеканал 360.

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