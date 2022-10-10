Преступления времен войны на территории Ленобласти признали геноцидом

Преступления времен войны на территории Ленобласти признали геноцидом
Фото: скриншот Яндекс.карты

Преступления в годы Великой Отечественной воны немецко-фашистскими войсками и их союзниками против мирного населения Ленобласти признали геноцидом.

Ленинградский областной суд отметил, что свидетелями на процессе выступали бывшие малолетние узники немецких концлагерей, историки, архивисты и поисковики.

Во время процесса были представлены доказательства жестокого обращения над военнопленными и мирными гражданами. Также суд получил материалы об убийстве детей, разрушении населенных пунктов и уничтожении культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что общее число жертв во время блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек. Это больше, чем считалось ранее.

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