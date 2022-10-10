Володин назвал покинувших страну россиян предателями

«Их поступок – предательство по отношению к стране». Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал уезд некоторых россиян из страны.

По мнению Володина, многие из россиян будут сожалеть о том, что покинули родину, однако «будет поздно».

Кроме того, председатель отметил людей, въехавших в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он считает, что «в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», написал Володин в Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что преступления в годы Великой Отечественной воны немецко-фашистскими войсками и их союзниками против мирного населения Ленобласти признали геноцидом.