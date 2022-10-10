Алексей Бнатов покинул пост гендиректора компании «магистраль северной столицы»

Алексей Бнатов покидает пост генерального директора компании «Магистраль северной столицы».

Как сообщает Коммерсантъ с ссылкой на пресс-службу МСС, его пост займет Елена Лукьянова, которая ранее была первым замдиректора и финансового директора. Куда переходит Бнатов неизвестно.

Алексей Бнатов работал в компании «Магистраль северной столицы» с 2012 года. При нем было подписано концессионное соглашение с правительством Петербурга, в рамках которого создавался ЗСД.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что от петербуржцев поступило предложение сделать проезд по ЗСД бесплатным по аналогии.