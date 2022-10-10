В Дании остров находящийся вблизи «Северного потока» остался без электричества

В Дании остров находящийся вблизи &#171;Северного потока&#187; остался без электричества
Фото: Pxhere

Датский остров Борнхольм, находящийся вблизи газопровода «Северный поток», остался полностью без электричества.

Сейчас власти Дании активно прилагают все усилия, чтобы найти причину сбоя. В настоящее время датское руководство «понятия не имеет, что является причиной сбоя», из-за которого Борнхольм остался полностью обесточен, передает датский телеканал TV2.

Сколько времени уйдет на то, чтобы на острове вернулось электричество, пока не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на бывшей территории завода «Севкабель» построят жилые дома.

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