В Дании остров находящийся вблизи «Северного потока» остался без электричества

Датский остров Борнхольм, находящийся вблизи газопровода «Северный поток», остался полностью без электричества.

Сейчас власти Дании активно прилагают все усилия, чтобы найти причину сбоя. В настоящее время датское руководство «понятия не имеет, что является причиной сбоя», из-за которого Борнхольм остался полностью обесточен, передает датский телеканал TV2.

Сколько времени уйдет на то, чтобы на острове вернулось электричество, пока не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на бывшей территории завода «Севкабель» построят жилые дома.