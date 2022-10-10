На бывшей территории завода «Севкабель» построят жилые дома

Служба Госстройнадзора Петербурга выдала разрешение на строительство жилья и социальных объектов на бывшей территории завода «Севкабель». Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Объекты расположатся по адресу Кожевенная линия, 39, корпус 5, внутри квартала и не будут выходить на воду. Разрешение выдано на строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, детского сада и школы.

Проект предполагает возведение пяти 10-этажных домов и один 5-этажный.

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