В рамках российского экологического форума рассказали о работе регоператоров

В рамках российского экологического форума рассказали о работе регоператоров
Фото: Gazeta.SPb

В рамках российского экологического форума руководитель РЭО Анатолий Куценко рассказал о работе региональных операторов по вывозу мусора.

Сейчас на территории страны действует 182 региональных оператора, которые оказывают населению услугу по вывозу отходов. Регоператоры регулярно предоставляют сведения о собираемости платежей. В 2022 году платежи оплатили 87% — это ниже, чем в 2021 году. Операторы рассчитывают, что ниже этой планки к концу года не опустятся, пишет телеканал 360.

Регоператоры уже приступили к работе в 253 зонах, еще в 24 они не выбраны, в 7 — определены, но пока не приступили. Всего 41 регоператор осуществляет вывоз самостоятельно, а 140 привлекают сторонние организации. При этом 75% спецтехники приходится на отечественное производство («КамАЗ», «МАЗ», «ГАЗ» и т. д.).

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября.

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