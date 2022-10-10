Ученые заявили о новых доказательствах возможной жизни на спутнике Сатурна

Ученые заявили о новых доказательствах возможной жизни на спутнике Сатурна
Фото: Pxhere

Международная команда ученых нашла на спутнике Сатурна новые доказательства жизни.

В рамках исследования специалисты под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада. Они считают, что под толщей океана Энцелада может содержаться элемент, который необходим для биологической жизни на Земле. Именно фосфор — компонент костей, ДНК живых организмов, стал находкой ученых, пишет «Синьхуа».

Кроме того, они нашли кислород, азот, серу. А океаническая вода на планете оказалась очень соленой и без кислорода

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцы утром 10 октября смогли наблюдать след от запуска ракеты «Союз-2.1б» в Архангельской области.

жизнь сатурн


 

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