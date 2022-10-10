Мошенники в сети начали обманывать желающих уехать из России

Мошенники нашли новый способ обманывать жителей России, сейчас под прицелами находятся те люди, которые хотят уехать из страны.

В даркнете и мессенджерах за последние две недели фактически с нуля образовался черный рынок услуг для желающих срочно уехать из страны, передают Известия.

Мошенники в объявлениях предлагают оформить фальшивые визы, паспорта иностранных государств и даже обещают организовать нелегальный переход границы. Так, оформление «шенгенской визы» будет стоить $500—800, и это самая дешевая услуга.

Специалисты предупреждают, что не стоит вестись на подобные уловки. Так как, если воспользоваться этими заманчивыми предложениями, можно потерять либо средства — если обманут, либо свободу — если будет задержан с поддельными документами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что сразу двое жителей Петербурга за ночь стали жертвами забравшихся в окно домушников.