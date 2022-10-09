Сразу двое жителей Петербурга за ночь стали жертвами забравшихся в окно домушников

В Выборгском и Красногвардейском районах Петербурга сразу двое местных жителей обнаружили пропажу ценных вещей из своих домов. Домушники стащили сумку с документами, планшет Galaxy и электроинструмент.

Как стало известно Gazeta.SPb, 8 октября в полицию поступили сообщения от двух жителей Петербурга, заявивших о пропаже ценных вещей из квартир.

Так к правоохранителям обратилась 29-летняя петербурженка из квартиры на первом этаже дома на улице Жени Егоровой. Злоумышленник залез в жилище через открытое окно и похитил сумку с документами и планшет Samsung Galaxy. Общий ущерб от действий домушника составил 15 000 рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи

В жилище другого петербуржца злоумышленники проникли более изощренным способом. Мужчина заявил, что в его квартиру на 14-м этаже дома на Индустриальном проспекте проникли неизвестные, выпив балконную дверь из рамы. Домушники похитили электроинструмент. Ущерб от их вылазки составил 7 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Гатчине домушник поживился в квартире местной жительницы оружием, драгоценностями и валютой на 21,65 млн рублей.