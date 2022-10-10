Власти Петербурга решили не отменять новогоднюю елку на Дворцовой

В Петербурге решили не отменять новогоднюю елку на Дворцовой площади.
Елка на Дворцовой площади будет, но, скорее всего, не такая шикарная как обычно. Также городские улицы не останутся без гирлянд и украшений, сообщает ТАСС с отсылкой на председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга Михаил Барышников.
Однако отменят праздничные гуляния. По словам Барышникова, это рациональный шаг: он не только сэкономит средства, но и обеспечит безопасность жителей.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге отменят общегородские новогодние и рождественские праздники.