На время реконструкции «Чернышевской» усилят восемь автобусных маршрутов

В Петербурге из-за реконструкции станции метро «Чернышевская» изменятся схемы движения наземного транспорта.

На период ремонта перевозку пассажиров будут осуществлять 8 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов. Интервал движения между транспортом составляет 1-2 минуты. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автобусные маршруты: №21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290 и 169А. Автобус №209, курсирующий от набережной реки Екатерингофки до ж/д станции Ржевка, будет проходить мимо вестибюля закрытой станции. Кроме того, дополнительный транспорт запустят по троллейбусным маршрутам №15 и 33.

Напомним, с 25 октября станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию. Станция не будет работать на вход и выход.

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