«Миссия – воодушевлять»: народный артист России Владимир Машков о разнице между театром и кино

Народный артист России Владимир Машков назвал существенное отличие между театральным искусством и кино. Все дело в зрительском внимании.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о значимости театра в жизни актера и о том, почему театр и кино так сильно различаются между собой по степени воздействия на аудиторию.

«Кино это … оно тебя выбирает. В Театре растет человек. Там он существует как артист. Кино в этом смысле удачно пользуется актёрами. Вообще в кино может сыграть любой. В театре выйти и на протяжении двух часов, чтобы на тебя смотрели — надо постараться, нужно быть убедительным. В России зритель недоверчивый, он внимательно смотрит. Зато, если он доверился, если мы добрались до его души, тогда он отвечает любовью», — поделился опытом Машков.

Народный артист России отметил, что у театра всегда есть особая миссия, пробуждающая в зрителях эмоции и побуждающая их к действию.

«Да, я вижу иногда эти моменты, когда пробуждается что-то. Вдруг неожиданно подходят люди и говорят, вот я посмотрел и позвонил бате своему. Да, это какая-то миссия. Миссия — воодушевлять», — подвел свою мысль Владимир Машков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что блогер Дава похвастался ролью в сериале Сарика Андреасяна