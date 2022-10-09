«Моя мечта сбывается»: блогер Дава похвастался ролью в сериале Сарика Андреасяна

Блогер-миллионник Давид Манукян получил роль в сериале Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». Дава рассказал, как он ощущает себя в новом амплуа.

По информации Super.ru, блогера Даву взяли на главную роль в сериале Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». По словам блогера, предложение сыграть в проекте он получил спонтанно — ему написал режиссер в соцсетях и упомянул роль.

«Я всегда любил эксперименты, и для меня это новый опыт. С детства мечтал сниматься в кино, очень долго к этому шел, проходил актерские курсы. Даже сейчас перед съемками долго и упорно готовился вместе с преподавателем», — рассказал о своем ответственном подходе блогер.

Манукян отметил, что не боится критики и не ждет, что все его воспримут как актера. Блогер не видит смысла с пеной у рта доказывать людям свой колоссальный опыт, да и амбиций у него на получение премии «Оскар» нет. Важно лишь, чтобы зрителям в итоге понравился сериал.

«Моя мечта сбывается прямо сейчас», — поделился своей радостью актер. Напомним, что Дава снимался во множестве проектов на YouTube, что не могло не заинтересовать экспертов. В частности, его поведение разбирала психолог Лина Дианова на своем канале.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что звезда «Папиных дочек» Арзамасова появилась в пикантном ролике Первого канала.