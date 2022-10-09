Звезда «Папиных дочек» Арзамасова появилась в пикантном ролике Первого канала

Звезда &#171;Папиных дочек&#187; Арзамасова появилась в пикантном ролике Первого канала
Фото: скриншот YouTube-шоу "Алена блин"

«Ледниковый период» показал на Первом канале горячее видео с Елизаветой Арзамасовой. Фанаты в восторге и в ярости одновременно.

По информации Sport24, популярное шоу «Ледниковый период» в преддверии нового сезона на Первом канале представило в соцсетях несколько провокационный трейлер — его фанаты проекта теперь активно обсуждают в соцсетях.

В ролике очевидно сделан акцент на груди звезды «Папиных Дочек» Елизаветы Арзамасовой — жены продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, одетой в платье с глубоким вырезом. Актриса стала одной из участниц нового сезона, а ранее посетила YouTube-шоу «Алена блин».

Арзамасова позирует в ролике с неизвестным мужчиной, который эротично поглаживает ее подозрительно близко к груди. Такая пикантность не могла не всполошить фанатов шоу — среди восхищенных эстетикой ролика нашлись и те, кому видео показалось слишком откровенным.

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