«Жизнь на разводе не заканчивается»: Ксения Бородина вывела в свет друга бывшего мужа в качестве новой пассии

&#171;Жизнь на разводе не заканчивается&#187;: Ксения Бородина вывела в свет друга бывшего мужа в качестве новой пассии
Скриншот YouTube-шоу "Алена блин"

Недавно ведущая «Дома 2» Ксения Бородина показала публике своего нового бойфренда. Им оказался близкий друг ее бывшего мужа Трофим Симищенко.

По данным Starhit, подтвердились слухи о том, что известная телеведущая Ксения Бородина встречается с другом бывшего мужа. Напомним, что шоувумен развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Бородина уверяла, что брак распался из-за неверности супруга, а ее бывший утверждал, что это жена изменяла ему с его близким другом Трофимом Симищенко.

Недавно Бородиной надоело скрываться — вчера она отправилась на шопинг в детский магазин с новым ухажером и двумя дочерьми. Новой пассией Бородиной действительно оказался Симищенко, который смог выстроить довольно теплые отношения с детьми своей возлюбленной.

Поклонники в комментариях хвалят и подбадривают звезду за ее выбор: «Ну и правильно, жизнь на разводе не заканчивается»; «Какой Трофим внимательный и заботливый, так дружит с девочками».

«Молодая и красивая, нужно жить дальше!», — подбадривают Бородину в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Родина The Beatles Ливерпуль проведет «Евровидение-2023».

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