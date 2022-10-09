«Жизнь на разводе не заканчивается»: Ксения Бородина вывела в свет друга бывшего мужа в качестве новой пассии

Недавно ведущая «Дома 2» Ксения Бородина показала публике своего нового бойфренда. Им оказался близкий друг ее бывшего мужа Трофим Симищенко.

По данным Starhit, подтвердились слухи о том, что известная телеведущая Ксения Бородина встречается с другом бывшего мужа. Напомним, что шоувумен развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Бородина уверяла, что брак распался из-за неверности супруга, а ее бывший утверждал, что это жена изменяла ему с его близким другом Трофимом Симищенко.

Недавно Бородиной надоело скрываться — вчера она отправилась на шопинг в детский магазин с новым ухажером и двумя дочерьми. Новой пассией Бородиной действительно оказался Симищенко, который смог выстроить довольно теплые отношения с детьми своей возлюбленной.