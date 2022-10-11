В реке за общественной баней в Луге нашли труп мужчины в полосатой рубашке

В Лужском районе Петербурга мимо пришедших попариться в общественную баню местных жителей проплыл по реке труп мужчины в полосатой рубашке. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Луга за зданием общественной бани на улице. Антонина Петровой в реке плавает труп человека.

При выезде правоохранителей на место происшествия информация подтвердилась. Следователи установили, что в 250 метрах бани в реке находится труп неизвестного мужчины на вид 50-55 лет.

Мужчина имел волосы средней длины с проседью, усы и бороду. Был одет в голубую рубашку в вертикальную полоску, черные штаны и ботинки на молнии.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в кустах у дома по Верхнему переулку обнаружили труп мужчины в голубых трусах.