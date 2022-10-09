В кустах у дома по Верхнему переулку обнаружили труп мужчины в голубых трусах

В кустах у дома по Верхнему переулку обнаружили труп мужчины в голубых трусах
Фото: unsplash

В Выборгском районе Петербурга патруль полиции обнаружил труп мужчины в кустах у дома. Из явных примет на найденном теле выделялись лишь голубые трусы, помимо которых на мужчине ничего не было.

Как стало известно Gazeta.SPb, 8 октября в полицию поступило сообщение о том, что наряд полиции при патрулировании территории в кустах у дома по 3-му Верхнему переулку обнаружил труп мужчины, вокруг разбросаны вещи.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в кустах у указанного дома действительно лежал труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Умерший лежал на спине и по виду был похож на бездомного 40-50 лет.

У мужчины был европейский тип лица, сам он был худощавого телосложения, с короткими седыми. На трупе были надеты лишь трусы голубого цвета, но рядом с ним на земле была раскидана одежда — серые джинсы, серый свитер и черные ботинки.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что житель Тосно обнаружил у себя в квартире труп избитой пожилой супруги.

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