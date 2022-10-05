Житель Тосно обнаружил у себя в квартире труп избитой пожилой супруги

В Тосненском районе Ленобласти местному жителю пришлось столкнуться с жуткой и горестной картиной — в квартире лежал труп его пожилой супруги с побоями. Однако в полицию позвонил не он, а прохожий.

Как стало известно Gazeta.SPb, 03 октября в полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что в квартире дома в поселке Тельмана он обнаружил труп пенсионерки вся в побоях.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 64-летней женщины с ссадинами на лице. Звонивший в полицию не смог пояснить, что произошло. Однако выяснилось, что тело женщины в квартире сначала обнаружил ее супруг.

С места преступления правоохранители изъяли следы рук и бутылку. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в квартире на Руставели установщик окон нашел труп своей задушенной сожительницы.