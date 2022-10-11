В деревенском доме петербуржца обнаружили 20-литровую канистру с жидким наркотиком

В Лужском районе Ленобласти в частном доме петербуржца прошел обыск, в результате которого полицейские нашли канистру с наркотической смесью. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 11 октября в Колпино у дома по улице Раумской остановили Opel c пассажиром в салоне, у которого изъяли наркотическое средство массой почти 10 грамм.

Следователи возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого опергруппа в деревне Чернецово обыскала дом пассажира с наркотиками. В результате обысков полицейские обнаружили металлическую канистру объемом 20 литров, в которой хранилась жидкость желтого цвета.

Экспертиза показала, что смесь, содержащаяся в канистре, содержала не менее 1 кг растворенного наркотика. Подозреваемого арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по части 3 статье 30 и части 5 статье 228.1 УК РФ (хранение, оборот и изготовление наркотиков).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что более килограмма наркотиков в 88 свертках обнаружили в авто и квартирах двух петербуржцев.