Более килограмма наркотиков в 88 свертках обнаружили в авто и квартирах двух петербуржцев

В Калининском районе Петербурга у двух местных жителей-уголовников в машине и домах обнаружили более килограмма запрещенных веществ, расфасованных по 88 пакетикам. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 13 сентября оперативники остановили у дома по улице Софьи Ковалевской автомобиль Ford — в его салоне нашли 2 свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом светло-желтого цвета.

В этот же день правоохранители провели обыск в домах водителя и пассажира автомобиля, у которых изъяли 86 свертков из полимерного материала с аналогичным веществом. Экспертиза выяснила, что вещество, содержащееся во всех свертках, было наркотиком общим весом более 1 килограмма.

Выяснилось также, что оба мужчины ранее были неоднократно судимы по многих статьям УК РФ, включая хранение наркотиков, грабеж, разбой, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статье 228.1 УК РФ (хранение наркотиков в особо крупном размере).

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