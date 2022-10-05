С начала 2022 года в России вдвое увеличились закупки морфина

С начала 2022 года в России существенно увеличился импорт медицинских наркотических средств и психотропных препаратов. Так, например, закупки морфина выросли в два раза.

По информации РБК, за восемь месяцев этого год импорт в Россию опиоидного анальгетика морфина вырос вдвое — со 150 до 300 кг.

Кроме того, за этот же срок импортировали анальгетик, использующийся для анестезии и в качестве болеутоляющего при травмах и заболеваниях — он ранее входил в состав индивидуальных аптечек для силовых структур и сил гражданской обороны. В прошлом году этот препарат в страну не ввозился.

Всего с января по август российские импортеры ввезли в 40 раз больше наркотических средств и психотропных препаратов, чем было в 2021 году. Совокупная стоимость поставок составила 175 млн рублей, что на 52% больше аналогичных затрат за прошлый год. Основными поставщиками таких средств в Россию выступили Испания, Германия и Индия.

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