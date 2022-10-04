Врач Романенко предупредила о неожиданных опасных последствиях валерьянки

Врач Романенко предупредила о неожиданных опасных последствиях валерьянки
Фото: unsplash

Употребление валерианы может привести к неожиданным опасным последствиям, об этом рассказал врач-терапевт Татьяна Романенко.

Валерьянка является растительным препаратом, который может спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, из-за своего седативного эффекта лекарственное средство может стать причиной снижения артериального давления, что опасно при гипотонии, пишет Москва 24.

Романенко отметил, что обострение болезней связанных желудком (язва, гастрит), являются противопоказанием к употреблению валерьянки. К тому же злоупотребление валерьянкой чревато появлением сонливости, слабости, поноса и запора.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербург с начала 2022 года приехали более 80 тысяч медицинских туристов.

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