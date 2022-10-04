В Петербург с начала 2022 года приехали более 80 тысяч медицинских туристов

Более 80 тысяч иностранцев приехали е в Петербург ради лечения с начала этого года. По оценкам экспертов, их вклад в экономику города составил почти 390 млн рублей.

По данным пресс-службы Комитета по развитию туризма Петербурга, с начала 2022 года года Северная Столицы приняла более 80 тысяч иностранных медицинских туристов. Путешественники пополнили казну города на сумму более 386 млн рублей.

В этом году среди стран-лидеров по количеству медтуристов в городе оказались Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В комитете отметили, что в последнюю неделю сентября Петербург посетили иностранные делегации, желающие ознакомиться с возможностями города в сферах путешествий и оздоровления. Так туристы посетили ведущие медицинские и оздоровительные организации Северной Столицы, где им представили уникальные технологии, применяемые для лечения, оздоровления и реабилитации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург получит поддержку от Ростуризма для реконструкции и строительства 1,7 тысяч отельных номеров.