Петербург получит поддержку от Ростуризма для реконструкции и строительства 1,7 тысячи отельных номеров

Петербург получит поддержку от Ростуризма для реконструкции и строительства 1,7 тысячи отельных номеров
Фото: unsplash
По информации пресс-службы Комитета по развитию туризма, петербургские инвесторы получат льготные кредиты в рамках поддержки Ростуризма. Ведомство субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования для того, чтобы в Северной Столице появилось 1,7 тысяч отреставрированных и заново отстроенных гостиничных номеров.

Согласно планам Ростуризма, по льготной программе инвесторы получат кредиты под 3-5% годовых на 15 лет — такая мера поддержки призвана еще с прошлого года ускорить создание в России качественных современных отелей, санаториев и многофункциональных туристических комплексов.

Так в 2021 году Ростуризм одобрил четыре инвестиционных проекта Петербурга на 1 040 номеров, включая объекты класса три-пять звезд.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, с момента запуска программы льготного кредитования в Петербурге стал заметен рост инвестиционной активности в гостиничной отрасли.

Дальнейшая поддержка проектов Северной Столицы позволит еще сильнее раскрыть инвестиционный потенциал города и повысить его привлекательность для гостей.

Ранее Gazeta.SPb писала, что продажи апартаментов в Петербурге за квартал выросли на 41%.

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