Петербург получит поддержку от Ростуризма для реконструкции и строительства 1,7 тысячи отельных номеров

По информации пресс-службы Комитета по развитию туризма, петербургские инвесторы получат льготные кредиты в рамках поддержки Ростуризма. Ведомство субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования для того, чтобы в Северной Столице появилось 1,7 тысяч отреставрированных и заново отстроенных гостиничных номеров.

Согласно планам Ростуризма, по льготной программе инвесторы получат кредиты под 3-5% годовых на 15 лет — такая мера поддержки призвана еще с прошлого года ускорить создание в России качественных современных отелей, санаториев и многофункциональных туристических комплексов.