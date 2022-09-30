Продажи апартаментов в Петербурге за квартал выросли на 41%

За последние три месяца в Петербурге было продано около 500 апартаментов различных форматов. Всего за квартал продажи выросли на 41%.

Как сообщили в Knight Frank St. Petersburg, в июле-сентябре свободное предложение апартаментов увеличилось на 12%, достигнув пяти тысяч юнитов.

Продажи стартовали в шести новых несервисных проектах и одном сервисном. Всего в них насчитывалось более 3,9 тысячи юнитов. С января количество апартов в экспозиции подросло на 49%.

По словам руководителя исследований Knight Frank St. Petersburg Светланы Московченко, добиться положительной динамики в совокупных продажах апартаментов в третьем квартале получилось в основном благодаря несервисному формату.

Также сообщается, что средняя цена на недвижимость снижалась только в несервисных апартаментах. За квартал квадратный метр подешевел на 18%, до 262 тысяч рублей. К этому привело появление предложений с более низкой стоимостью.

Согласно прогнозам аналитиков, до конца 2022 года рынок апартаментов в Северной столице продолжит развиваться аналогичными темпами, равно как и рынок жилья. Дополнительное влияние на сегмент будет оказывать рынок внутреннего туризма, считают специалисты.

Несмотря на положительные показатели в третьем квартале, совокупные продажи апартаментов с начала года упали в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как считает Светлана Московченко, застройщики будут вынуждены привлекать клиентов скидками и акциями, чтобы поддержать интерес к другим форматам апартаментов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хрущевки подешевели более чем на 30 тысяч рублей за «квадрат».