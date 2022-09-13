В Петербурге хрущевки подешевели более чем на 30 тысяч рублей за «квадрат»

В Петербурге хрущевки подешевели более чем на 30 тысяч рублей за &#171;квадрат&#187;
В Петербурге хрущевки подешевели более чем на 30 тысяч рублей за "квадрат". Фото: Pxhere

За последние 4 месяца в Санкт-Петербурге хрущевки резко подешевели. Так, за квадратный метр в них теперь можно отдать на 30 тысяч меньше.

Как сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на агентство «Петербургская недвижимость», «квадрат» в хрущевках сейчас стоит 161 тысячу рублей. В апреле цена держалась на уровне 194 тысячи рублей. Предполагается, что падение цен на квартиры в хрущевках связано со значительным падением спроса.

При этом самыми популярными сейчас являются относительно недорогие двухкомнатные квартиры по цене 5,3-5,5 млн рублей. Больше всего недвижимость в хрущёвках покупают на территориях Кировского и Московского районов рядом с метро. Меньше всего приобретают жилье в Выборгском, Красносельском и Невском районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 2024 года в Санкт-Петербурге решили приостановить действие закона о комплексном развитии территорий.

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