В Петербурге задержали домушницу, не побрезговавшую одеждой и продуктами в коммуналке на Ивана Черных

В Петербурге задержали домушницу, не побрезговавшую одеждой и продуктами в коммуналке на Ивана Черных
Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга в окно коммунальной квартиры забралась молодая домушница, обчистившая комнату на 70 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 08 октября в полицию через 112 поступило сообщение от гражданки Узбекистана о том, что в утром неизвестная женщина через не закрытое окно проникла по металлической решетке в комнату в коммунальной квартире на 2 этаже дома по улице Ивана Черных.

Злоумышленница похитила деньги, кольца из желтого металла, одежду и продукты питания. Ущерб составил 70 000 рублей. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Оперативникам удалось задержать домушницу 10 октября на улице Севастопольской — ей оказалась безработная 24-летняя петербурженка. Оказалось, злоумышленница ранее уже была судима за грабеж и кражу. Ее поместят в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что взломщик на Чекистов вынес из квартиры петербурженки золотые драгоценности на 62 тысячи рублей.

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