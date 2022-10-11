«Брак с французом и самое главное некрасивым»: как бежавшие из Петербурга граждане устраивают свою личную жизнь за рубежом

Дейтинговые приложения за рубежом зафиксировали наплыв российских пользователей, желающих во что вы то ни стало найти себе пару. Судя по всему, сбежавшие от частичной мобилизации петербуржцы начали устраивать свою личную жизнь.

По информации Мойки78, статистика дейтинговых приложений сигнализирует об увеличении спроса среди россиян на зарубежных партнеров. По данным сервиса Wordstat, дейтинговую соцсеть Mamba искали за последний месяц 1,8 млн раз. При этом статистика Google Trands показывает, что в России подобные запросы держатся на одном уровне, а в Казахстане с 20 сентября начался активный рост интереса.

Вероятно, такой спрос связан с лазейкой при получении визы. Так поиск партнера в странах Европы стал одним из самых простых способов задержаться за границей дольше, чем на три месяца. Что интересно, раньше такой план рассматривали преимущественно девушки, а сейчас — мужчины.

Так петербуржец-медик рассказал, что скачал все приложения, которые позволяют найти долгосрочную пару.

“Работу по специальности в Европе я найти не смогу точно, пока не подтвержу диплом, а туристическая виза позволяет находиться в стране только три месяца. План за это время найти себе девушку, которая сможет в консульстве сказать, что мы уже долго вместе. И получить разрешение на долгосрочное пребывание. Других способов я пока не вижу», — раскрыл свои планы петербуржец.

В качестве запасного плана молодой человек рассматривает три месяца жизни в Европе и затем поездку на визовый карантин в Сербию или в безвизовые страны. Стоит отметить, что оставшиеся в россии девушки также начали интересоваться иностранными женихами.

Самый интересный случай — любовный треугольник, когда россиянка уже имеет партнера и хочет замуж за иностранца по исключительно юридическим причинам.

“Я замужем два года, но мы готовы развестись, если я найду подходящего жениха в Европе. По плану, мы снова женимся после того, как я получу паспорт. У мужа только два условия — в приоритете брак с французом и самое главное некрасивым”, — поделилась своей схемой девушка на эмигрантском форуме.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге подсчитали средний возраст городских невест и женихов этого лета.