В Петербурге подсчитали средний возраст городских невест и женихов этого лета

Петербургские специалисты подвели итоги летнего свадебного сезона в городе и подсчитали средний возраст брачующихся. Оказалось, невестам Северной Столицы в среднем по 27 лет, а женихам — по 29.

По данным пресс-службы комитета по делам ЗАГС Петербурга, в Северной Столице подвели итоги летнего сезона свадеб и выяснили средний возраст городских молодоженов. Так средний возраст невест, вступающих в брак впервые, составил 27 лет. А возраст среднего жениха, создающего первую семью, оказался больше на два года.