В Петербурге подсчитали средний возраст городских невест и женихов этого лета

Петербургские специалисты подвели итоги летнего свадебного сезона в городе и подсчитали средний возраст брачующихся. Оказалось, невестам Северной Столицы в среднем по 27 лет, а женихам — по 29.
По данным пресс-службы комитета по делам ЗАГС Петербурга, в Северной Столице подвели итоги летнего сезона свадеб и выяснили средний возраст городских молодоженов. Так средний возраст невест, вступающих в брак впервые, составил 27 лет. А возраст среднего жениха, создающего первую семью, оказался больше на два года.
Второй раз замуж выходили женщины, чей средний возраст составил 28. Что касается мужчин, дважды пришедших в ЗАГС, то их возраст приблизился к отметке в 41 год.
Самой юной невестой этим летом стала 16-летняя девушка, а самой старшей — 87-летняя петербурженка. Что интересно, женихами в в этот период становились мужчины от 17 до 95 лет.
Всего с 1 мая по 30 сентября 2022 года во Дворцах бракосочетания и Отделах ЗАГС Петербурга было зарегистрировано более 28 тысяч новых семей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными датами регистрации брака в указанный период стали 3 июня, 28 июля и 23 сентября.
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