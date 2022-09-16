Назван месяц открытия обновленного книжного магазина в Доме Зингера

Уже очень скоро петербуржцы смогут снова посещать книжный магазин в Доме Зингера. Его полностью обновили для гостей и жителей Северной столицы.

Как сообщает «Петербург2» со ссылкой на «Деловой Петербург», усовершенствованный книжный магазин в Доме Зингера откроет для посетителей свои двери в ноябре. Он будет располагаться на цокольном, первом и втором этажах, как и было раньше.

Отмечается, что петербургские власти потратил на все проделанные работы около 200 млн рублей. На эти же деньги была закуплена новая мебель. Площадь, которую занимает обновленный книжный магазин, составляет 3 тысячи квадратных метров.

Петербуржцы смогут прийти за покупками и выбрать необходимое среди 100 тысяч разных книг. На полках в первую очередь представят петербургские издательства.

До этого «Дом книги» должны были открыть к юбилею Петра I, но было решено сдвинуть сроки на осень 2022 года.