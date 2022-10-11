Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг»

Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей &#171;Госуслуг&#187;
Фото: unsplash

Минцифры назвало ложной информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги».

По информации телеканала 360, в пресс-службе Министерства цифрового развития заявили, что появившаяся в Сети информация об утечке данных пяти тысяч пользователей портала «Госуслуги» не соответствует действительности.

«В Интернете появился файл с пятью тысячами записей данных якобы пользователей портала Госуслуги. Информацию об утечке информации с данными опровергаем», — заявили ведомстве.

В Минцифры успокоили россиян: информация надежно защищена, пароли и логины скомпрометированы не оказались. Специалисты проверили файл и выяснили, что в нем нет необходимого перечня параметров, присутствующих в персональных учетных записях клиентов сервиса.

Оказалось, опубликованная база данных все же имеет некоторое отношение к одной из внешних систем, используемых для упрощенной авторизации на Госуслугах — она не ведет к полному набору информации о личных данных клиентов.

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