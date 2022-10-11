Просьбы горожан убедили Комтранс усилить движение общественного транспорта в Петербурге

На пяти маршрутах общественного транспорта усилили движение по просьбам петербуржцев. Так дополнительное расписание появилось на более чем 30 городских маршрутах.

По данным пресс-службы Смольного, по просьбам жителей Петербурга на пяти маршрутах общественного транспорта за неделю усилили движение. По городу чаще стали ездить троллейбус №46 и автобусы №199, №299 и №271. Кроме того, чаще стал ездить транспорт и на школьном маршруте №356 от Шахматова до станции Новый Петергоф.

В скором времени в Петербурге также усилят движение на троллейбусном маршруте №8, на автобусных маршрутах №226 и №211. Все они связывают спальные районы со станциями городской подземки.

Всего городской Комитет по транспорту за сентябрь уже увеличил объёмы более чем на 30 маршрутах, а за шесть месяцев внес почти 1000 изменений в работу 390 маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на время реконструкции «Чернышевской» усилят восемь автобусных маршрутов.