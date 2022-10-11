Минздрав: дети по всему миру растолстели из-за пандемии

Минздрав: дети по всему миру растолстели из-за пандемии
Фото: unsplash

Специалист Минздрава рассказала о влиянии пандемии на здоровье детей по всему миру. Оказалось, цветы жизни за это время значительно прибавили в весе.

По информации Москва24, детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова объявила результаты статистики детского здоровья за последние несколько лет. Оказалось, дети из разных стран мира стали весить в два раза больше, чем до пандемии коронавируса. При этом в России подобного явления не наблюдается.

«За два года пандемии масса тела детей удвоилась в два раза», — отметила Намазова-Баранова.

Под наблюдением специалистов по всему миру находились около 500 000 детей. По словам эксперта, их физическая активность за время пандемии снизилась на 20%.

Согласно статистике по России, в стране за прошедшие 4 года выросло число детей с нормальной массой тела, что является показателем позитивной динамики.

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